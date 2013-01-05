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Bilim / Teknoloji

Google itibarını geri kazandı

Google, ABD Rekabet Denetleme Kurulu'nun rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle başlattığı soruşturmadan zarar almadan çıktı

05 Ocak 2013 13:04

 

ABD'de bilişim devi Google hakkında 2 yıl önce başlatılan tekel soruşturması tamamlandı. Bu kapsamda Google aleyhine kanıt bulunamadı.
 
Google, ABD Rekabet Denetleme Kurulu'nun rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle başlattığı soruşturmadan zarar almadan çıktı. 
 
Yaklaşık iki yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında, Google'nin arama sonuçlarını çıkarları doğrultusunda sıraladığı iddialarına delil bulunamadı.
 
Piyasa gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle açılan soruşturmada Google'nin arama sonuçlarını sunduğu hizmetlere yönlendirdiği ve haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyordu.
 
Varılan sonucun ardından Google'nin daha da güçleneceği belirtildi.
 
 

AB Komisyonu soruşturmasını sürdürüyor

 
 
Fakat Avrupa Birliği de benzer gerekçelerle Google hakkında soruşturma açmıştı. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu birimi, rakip şirketlerden gelen şikayetler üzerine Google'nin piyasadaki hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığının incelenmesine devam ediliyor.
 
Rakiplerinden gelen şikayetler doğrulanır ve rekabet kurallarının ihlal edildiği ispatlanırsa Google, yüksek para cezasına çarptırılabilir.
 
Avrupa Birliği'nin rekabet düzenlemesine göre, piyasanın büyük bir bölümünü kontrol altında tutan şirketler, bu pozisyonlarını tüketicileri ve rakiplerini zarar uğratacak şekilde kullanamıyor.
 
AB, yazılım devi Microsoft hakkında da benzer bir soruşturma başlatmış ve şirketi 1 milyar 700 milyon euro para cezasına çarptırmıştı.
 
(Deutsche Welle Türkçe)

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