Google'ın yapay zeka etiği araştırmacısı Timrit Gebru'yu işten çıkarmasına binlerce bilim insanı tepki gösterdi

Google'ın yapay zeka etiği araştırmacısı Dr. Timrit Gebru'yu şirkete yönelik eleştirisinden sonra işten çıkarmasına binlerce bilim insanı tepki gösterdi.

BBC'nin aktardığına göre, Google'da yapay zeka etiği araştırmacısı olarak çalışan Timrit Gebru, şirket içi bir mailde Google'ı 'marjinalleştirilmiş sesleri susturmakla' suçladıktan sonra işten çıkarıldığını söyledi. Gebru, maili, katkıda bulunduğu bir araştırma makalesinin reddedilmesinden sonra yazdığını söyledi. Gebru, tepki verdiği mailde "Temsil edilmeyenleri savunmaya başladığınızda hayatınız zorlaşıyor, diğer yöneticileri rahatsız ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Dr. Gebru, teknolojideki ırkçı önyargılar üzerine çalışmaları ve yapay zeka sistemlerinin siyah yüzleri tespitine yönelik ciddi eleştirileriyle biliniyor.

Gebru'nun Google'da birlikte çalıştığı ekip bir açık mektup yayımlayarak şirketi eleştirdi. Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon gibi pek çok şirketin çalışanları tarafından imzalanan mektup, şirketten araştırma makalesini neden reddettiğini açıklamasını bekliyor.

Gebru'nun işten çıkarılmasına yönelik tepkiye katılan Twitter kullanıcıları da "Siyah kadınlara inanın" sloganlı bir kampanya başlattı.