Google: Hükümetlerin kullanıcı bilgisi talebi 3 yılda 2 katına çıktı

Google, kendilerinden kullanıcı bilgilesi talep eden hülkümetleri ve talep miktarını açıkladı. Hükümetlerin taleplerini son üç yıldır kamuoyuyla paylaşan Google'ın verileri, taleplerinin üç yılda iki katına çıktığını gösterdi.

Sosyalmedya sitesinin haberine göre, hükümetlerden gelen içerik kaldırma ve kullanıcı bilgisi taleplerini “Şeffaflık Raporu” adı altında 2010 yılından bu yana paylaşan Google, 2013′ün ilk altı ayına ait verileri yayınladı. Sekizinci kez güncellenen Google’ın Şeffaflık Raporu’na göre hükümetlerden gelen kullanıcı bilgisi istekleri geride bıraktığımız üç yılda iki kat artış gösterdi.

Güncelleme duyurusunu resmi blogu üzerinden yapan arama motoru devi, Ocak ile Temmuz ayını kapsayan altı aylık dönemde de bilgi taleplerindeki artışın devam ettiğine dikkat çekti. Eski ve yeni Google servislerinin kullanıcı sayısındaki büyüme, daha çok veri talebini beraberinde getirdi.

Yeni raporda 2009′un Haziran ayından bu yana hükümetlerin Google kullanıcıları hakkındaki bilgi taleplerinde yüzde 100′lük bir artış yaşandığı görüldü. Nitekim 2009 Temmuz’da Google’a toplamda 12 bin 539 talep ulaşırken, bu rakam 2013′ün Ocak-Temmuz döneminde 25 bin 879′a yükseldi.

ABD'de zirvede

NSA skandalının ardından bilgi sızdırma konusunda fazla ileri gittiklerini açıklayan ABD Hükümeti'nin bu tutumunu, Google Şeffaflık Raporu’nda da görmek mümkün. Zira küresel çapta gerçekleşen bu artışta ülke olarak ABD baş rolü üstlendi. Geride bıraktığımız altı aylık dönemde 10 bin 918 veri talebiyle açık ara ilk sırada bulunan ABD’yi, yüksek nüfuslu ülkelerden Hindistan 2 bin 691 taleple izledi. ABD veri talep etmede en yakın rakibine üç kattan fazla fark atmış oldu. Diğer yandan Google yeni güncellemesinde ilk kez ABD’nin taleplerini ayrıntılı olarak yayınladı. Artık raporda ABD Hükümeti'nden gelen talepler, arama emri, mahkeme celbi, acil durum bilgi ifşaları ve telefon dinleme emri gibi kategorilerle kullanıcılara sunuldu.

Son altı aylık bazda 2 bin 311 taleple Almanya, 2 bin 11 taleple Fransa ve 1274 taleple Birleşik Krallık ilk beşi tamamlayan diğer ülkeler olurken, Türkiye 204 taleple ilk 10′un dışında kaldı. Raporda ayrıca, Türk Hükümeti'nden gelen veri taleplerinin hiçbirinin Google tarafından cevaplanmadığı görüldü.