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Bilim / Teknoloji

Google hissesi 1000 doları bulabilir

Son dönemde bilgisayarını ve akıllı gözlüğünü piyasaya sunan Google şimdiler finans yatırımcıları arasında en gözde hisse senedi

11 Mart 2013 10:51


Son yıllarda finans piyasalarının en gözde yatırım hissesi olan Apple yerini Google’a bırakıyor. Bazı analistler Google hissesinin fiyatının 1000 doları bulabileceğine işaret ediyor.

Geçen eylül ayında son modeli iPhone 5’i piyasaya sürmesinin ardından 705 dolara çıkan hissesiyle ABD tarihinin en değerli hisse senedi haline gelen Apple finans yatırımcılarının gözünden düşüyor.

Beklenenin altında devam eden satışların etkisiyle yatırımcılar Apple’dan kaçıyor. Yeni gözde ise Google.

Son dönemde bilgisayarını ve akıllı gözlüğünü piyasaya sunan Google şimdiler finans yatırımcıları arasında en gözde hisse senedi.

CNBC’ye konuşan bazı analistler şu anda 830 dolarda olan Google hissesinin yakın zamanda 1000 dolara çıkabileceğine işaret ediyor.

Ünlü finans kuruluşu Jefferies’in analistlerinden Brian Pitz, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz yıllara bakarsak yatırımcıların ellerindeki Google hisselerini satıp Apple’a yöneldiğini görürüz. Ama son şimdi bu seyir tam tersine döndü” dedi.

Pitz, “Bence yatırımcılar büyümeye odaklanıyor ve Google’ın bu konuda Apple’dan daha iyi bir performans sergilediğine inanıyor” diye devam etti.

 

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