Google, hava saldırılarını erkenden uyaracak

Amerikan teknoloji devi Google Android’in Mühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Dave Burke, deprem uyarı sisteminden uyarlanan, erken uyarı özelliğinin Android telefonlarda uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre; Google, Ukrayna’daki android telefon kullanıcılarına hava saldırısı uyarıları gönderecek. Google deprem uyarı sisteminden uyarlanan ve Ukrayna hükumeti ile ortak geliştirilen sistem, uygulanmaya başladı.

Sistemle, Ukrayna'daki Android kullanıcılarına, yakınlarında beklenen saldırılar gerçekleşmeden önce, doğrudan telefonlarına hava saldırısı uyarıları şeklinde gönderilecek.

Google Android’in Mühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Dave Burke ‘’Uyarılar, Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda gönderilen uyarılara dayanacak ve depremler hakkında hızlı bir şekilde uyarı göndermek için oluşturulmuş bir sistemden uyarlanacak. Yeni erken uyarı sistemi uygulanmaya başlandı ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'da ülke genelinde aktive olmuş olacak ’’dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Google, tüm reklam satışlarını durdurmak ve Rusya'nın devlet tarafından finanse edilen medya uygulamalarını Avrupa'da Google Play'den kaldırmak da dahil olmak üzere Rusya'daki varlığını azaltmıştı.

Google tarafından “Ukrayna'daki insanları ürünlerimiz aracılığıyla desteklemek, siber güvenlik tehditlerine karşı savunmak, yüksek kaliteli, güvenilir bilgileri ortaya çıkarmak ve bölgedeki meslektaşlarımızın ve ailelerinin güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için çalışmaktayız” açıklaması yapıldı.