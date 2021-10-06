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Dünya

Google Haritalar, sürücüleri karbon emisyonu seviyesi düşük olan yollara yönlendirecek

Google, 2030 yılına kadar yalnızca düşük karbonlu enerjiyle çalışacağını açıklamıştı

06 Ekim 2021 12:37

Google, Haritalar uygulamasında sürücülere karbon emisyonunda en düşük seviyeyi sunan rotaları sunacak yeni bir güncelleme hazırladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Google Haritalar ABD’de bu hafta, Avrupa’da gelecek yıl çıkacak yeni güncellemeyle sürücülere, trafik ve yokuş gibi faktörleri göze alarak en düşük karbon emisyonunu sağlayacak rotaları önerebilecek. 

Google CEO’su Sundar Pichai, bu girişimle yılda bir milyon ton karbondioksitin korunabileceğini bunun da yılda 200 bin aracın trafikten çekilmesiyle aynı etkiyi sağlayacağını söyledi. 

Google, 2030 yılına kadar yalnızca düşük karbonlu enerjiyle çalışacağını açıklamıştı. 

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