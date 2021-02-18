Google Haritalar'a toplu taşıma ve park yeri ücreti ödeme özelliği

Google, dijital ödeme sistemi Google Pay ile harita uygulaması Haritalar'da bir iş birliği gerçekleştirerek kullanıcıların uygulama üzerinden toplu taşıma ve park yeri ücretlerini ödeyebilmesine olanak sağladı. Ancak özellik şu an için Türkiye'de kullanılamıyor.

WebTekno'dan Beyazıt Kartal'ın haberine göre; dünyanın en popüler navigasyon ve harita servislerinden biri olan Google Haritalar, hem özel araç hem de toplu taşıma araçları kullananları memnun edecek iki önemli özelliğe kavuşuyor. Artık bir otoparka giderken ya da toplu taşıma aracına giderken ödemeyi doğrudan Google Haritalar’da yapılabilecek.

Google tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre Google Haritalar’da bir otopark için rota oluşturduğunuzda hemen aşağıda bir “park ücreti öde” butonu yer alıyor. Bu butona dokunulduğunda Google Pay’de kayıtlı ödeme yöntemi kullanılarak ne kadar süre park edileceği sisteme giriliyor ve park ücreti ödenebiliyor.

Toplu taşıma ücreti ödeme özelliği sayesinde Google Haritalar’da bir konuma doğru rota oluşturulduğunda toplu taşıma ile gitme seçeneği çıkıyor ve bu seçeneği hemen yanında bir “öde” butonu yer alıyor. Bu butona dokunulduğunda söz konusu yolculuğun ücreti daha toplu taşıma aracına binmeden ödenebiliyor.