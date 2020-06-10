Google Haritalar'a Koronavirüs'e özel uyarılar geliyor

Google, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine girilirken Haritalar uygulamasında araç kullanan ya da toplu taşımaya binenler için yeni uyarılar sunacaklarını açıkladı.

Google Haritalar uygulamasının Covid-19 salgınına özel yeni uyarılarının birkaç hafta içinde uygulamaya geçmesi bekleniyor. İlk olarak birkaç ülkede uygulamaya girecek yeni özelliklerde kişi, Covid-19 test merkezine gitmek için yola çıktığında Google ona kendisine test yapılması için gerekli maddeleri hatırlatacak ve test merkezinin yoğunluk durumunu inceleyerek kişinin kapıdan döndürülmesi ya da merkezde yoğunluk oluşması ihtimalini azaltacak.

Yeni uyarılar aynı zamanda ABD, Kanada ve Meksika'da başlamak üzere kullanıcılara belirledikleri rotada alınan özel Koronavirüs önlemleri varsa bilgi verecek. Karantina altına alınan sokaklar ya da durdurulan toplu taşıma araçları belirtilecek. Toplu taşıma araçlarına ilişkin uyarıların da ilk olarak Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kolombiya, Fransa, Hindistan, Meksika, Hollanda, İspanya, Britanya ve ABD'de aktif olması planlandı.

Google’ın Haritalar servisi Türkiye’de aktif, ancak Koronavirüs seçenekleriyle güncellenen versiyonun açılması henüz planlanmadı.