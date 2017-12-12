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Bilim / Teknoloji

Google hakkınızda neler biliyor, işte öğrenmenin yolu...

Dünyanın en büyük arama motoru girdiğiniz alışveriş merkezinden uğradığınız terziye kadar her şeyinizin farkında

12 Aralık 2017 12:59

Google, farkında olmasanız da hakkınızda çok fazla şey biliyor. O an nerede olduğunuz ilgi alanlarınıza kadar bir çok başlık altında izleniyorsunuz. 

Hürriyet'te yer alan habere göre Google ayarları kapalı olduğunda Google sizi takip etmeyi bırakıyor; ancak ilgili ayar açık olduğunda Bankacılık, uçak yolculuğu, futbol gibi ilgi alanlarınızdan Google fazlasıyla haberdar oluyor. Yani Google hangi kitabı sevdiğinizi bilip hangisini sevebileceğinizi çözüyor. Yaş aralığınızı da bildiği için reklamlar ona göre çıkıyor.

Girdiğiniz internet sitelerini biliyor


Google her hareketinizi de izliyor. Nasıl mı? myactivity.google.com adresine girin, gözlerinizle görün. Google'ın servislerinde en son neler yaptığınız dakikası dakikasına karşınıza çıkıyor. 
 

Şu an nerede olduğunuz biliyor


Google Maps yani Google Haritalar, Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri. O an size nerede olduğunuzu gösteren Google, elbette adım adım sizi izliyor ve nerelere gittiğinizin kaydını tutuyor. Nasıl mı?

google.com/maps/timeline adresine girin. Karşınıza çıkan ekranda göreceksiniz ki aslında Google kırmızı noktalarla gün gün sizi izliyor. Girdiğiniz alışveriş merkezinden uğradığınız terziye kadar her şeyinizin farkında. İlgili ayarı kapattığınızda ise Google bunu sizle artık paylaşmıyor; ancak takip etmediği garantisini elbette alamazsınız.

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