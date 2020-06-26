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Bilim / Teknoloji

Google, haber yayıncılarına içerik başına para ödeyecek

26 Haziran 2020 11:33

ABD merkezli teknoloji şirketi Google haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapmayı kabul etti.

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