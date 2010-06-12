'Google' görüşmek istiyor

T24 -

Yıldırım, Kars Havaalanındaki yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temel atma töreninin ardından bir grup basın mensubuyla sohbet toplantısında bir araya geldi.







Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, erişimi engellenen ''Youtube'' internet sitesine ilişkin bir soru üzerine, ''Memleketin meseleleri dururken, millet para kazanıyor. Bir reklam, pazarlama şirketin olacak, hiç bir tane fatura kesmeyeceksin. Ondan sonra da 'internete özgürlük' diye Türkiye'den de adamları götüreceksin merkezine dolaştıracaksın, ondan sonra yazıp çizecekler. Böyle şey olmaz'' diye konuştu.







Çalışanların maaşından bir çok vergi ödediklerini, küçük esnafın da vergi ödediğini anımsatan Yıldırım, ''Bunlar dünya kadar reklam alıyor. Vergi yok, fatura kesiyor mu, kesiyor. Nereden kesiyor? İrlanda'dan kesiyor'' dedi.







Yıldırım, konuya ilişkin Google yetkililerinin görüşme talebinde bulunduklarını bildirerek, ''Adamlardan da ses geldi, gelip görüşecekler. En kısa zamanda, önümüzdeki hafta muhtemelen gelirler. Bizim kapımız her zaman açık, gelsin konuşsunlar, görüşsünler. Muhatapları BTK, artık bizle işleri olmaz. Dediklerimizi yaptıktan sonra gelirler, 'yaptık' derler o zaman da biz de görüşürüz'' diye konuştu.







''İnternet sitesiyle nasıl bir anlaşma olur?'' şeklindeki bir soru üzerine de Yıldırım, ''Bizim anlaşma gibi bir şeyimiz yok. Biz diyoruz ki 'şunları, şunları yap'. Pazarlık edecek halimiz yok. Türk hukukunu tanıyacaksın, Türkiye'de mükellef olacaksın, Türkiye'de yerli sürüm yapacaksın, adresin belli olacak, ben seni aradığımda bulmam lazım, buradan para kazanıyorsan muhakkak buranın kurallarına, usullerine, hukuk sistemine, herşeyine razı olacaksın, hakkını da burada arayacaksın'' yanıtını verdi.











