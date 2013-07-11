Google Glass'e rakip çıktı

Google'ın çıkartmayı planladığı Google Glass için yapılan çalışmalar, teknoloji dünyasında yeni bir yola girildiğini gösterdi. Google'ın yaptığı bu girişim rakip firmaları da harekete geçirdi ve akıllı gözlük sınıfı oluştu. Recon firması, Google Glass'e alternatif olarak geliştirdiği, Jet isimli gözlüğü yakında satışa sunacağını açıkladı. Recon, yeni geliştirilen gözlüğün 500 dolardan satışa sunulacağını bildirdi.

Radikal gazetesinin haberine göre: Recon Jet içinde 1 GHz çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, 1 GB DDR2 RAM, 8 GB depolama alanı ve 720p kamera yer alıyor ve Google Glass’dan çok az daha güçlü görünüyor. WQVGA çözünürlüklü 400 x 240 piksel 16:9 görüntüleme sistemi biraz zayıf kalıyor. Elbette Bluetooth kullanarak akıllı telefonla eşleştirme yapmak gerekiyor. GPS konum sistemi esaslı hız, rakım değişimi, mesafe türünden alıcılar var. Başka alıcılarla kalp hızı takip edilebiliyor.

Tüm bunlara rağmen sadece 60 gram olması şaşırtıcı. Sporcuları hedef alan Recon Jet güneş gözlüğü sınırlı sayıda olarak 21 Temmuzda satışa sunulacak ve teslimat Aralık ayında gerçekleşecek. Bu ön sipariş süresini kaçırırsanız fiyat 600 dolara çıkacak. Telefona gelen arama bilgileri ve SMS içeriği de izlenebiliyor. Dikkat edilirse her iki yanda da büyük birer parça yer alıyor ve hayli dikkat çekici duruyor.