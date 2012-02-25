Google geçmişinizi silmeyi öğrenin

T24 - Google, 1 Mart’tan itibaren yeni gizlilik politikasını hayata geçirecek. İnternetteki kişisel bilgilerinin yeni politika altında nasıl etkileneceğinden hala emin olamayan birçok kullanıcı için, Google geçmişlerini silmek endişe giderici bir çözüm olabilir.



Google, yeni gizlilik politikasının, sunduğu hizmetlerin daha iyi ve etkin kullanılması için hazırlandığını belirtmişti. Ayrıca, kişisel bilgilerin kullanıcıdan izin alınmadan veya kullanıcının talebi olmadan üçüncü partilerle paylaşılmayacağı da ifade edildi. Ancak, yeni döneme geçiş sürecini iyi takip edememiş olanların içini rahatlatacak bir yöntem, Google geçmişlerini silmek olabilir.

İnternet geçmişi, kişinin neleri beğenip takip ettiğini, nelerden hoşlanmadığını, siyasi görüşünü, dini görüşlerini, cinsel tercihlerini, yaşını ve hatta sağlık durumu hakkında birçok bilgiyi kapsayabilir. Bilgilerinin sunucularda saklanmasını veya siber korsanların eline geçmesini istemeyen kullanıcıların yapması gereken, çok basit iki basamağı takip etmek.

İlk olarak google.com/history adresine giderek, Google hesabınızı aktif etmeniz gerekiyor. Ardından tek yapmanız gereken “Tüm Web Geçmişi’ni kaldır” butonuna basmak ve onay sorusunu “Tamam” diyerek onaylamak.

Eğer geçmişinizi gösteren ekranda “Duraklat” butonuna tıklarsanız, arama motorunda yapacağınız aramaların kaydedilmesini durdurmuş olursunuz. Kısaca geçmişi silmek, linkleri teker teker seçip “Çıkart” diyerek ayıklamak veya aramaların kaydedilmesini durdurmak, kullanıcının vereceği bir karar.

Unutulmaması gereken bir nokta, geçmişinizi silmiş olmanın, hakkınızdaki bilgilerin internetten silineceği veya ileride kaydedilmeye devam etmeyeceği anlamına gelmemesi. Kullanıcıların kafalarındaki soru işaretlerini gidermesi için, Google’un yeni hizmet politikası hakkındaki açıklamaları okumaları faydalı olacaktır.