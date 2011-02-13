T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Google evlendiriyor

Arama motoru Google, 'Google Dökümanlar' eklentisi kapsamında, evlilik hazırlığındaki çiftlere özel bir servis sunmaya başladı.

13 Şubat 2011 02:00

T24 - Arama motoru Google, “Google Dökümanlar” eklentisi kapsamında, evlilik hazırlığındaki çiftlere özel bir servis sunmaya başladı.

google.com/weddings adresinden ücretsiz olarak ulaşılan site birçok özel uygulama sayesinde çiftlere evlilik organizasyonlarını zahmetsizce duyurma ve düzenleme kolaylığı sunuyor.

Çiftler, kendilerine özel bir sayfa oluşturarak gelin, damat, nikah, düğün ve davet hakkında bilgiler girerek davetlileri yönlendirebiliyor.

Düğün bütçesi, davetli listesi, oturma düzeni, yemek menüsü, düğünün yapıldığı mekana yakın otellere ve hatta ulaşıma kadar her türlü düzenleme, sitenin hizmeti kapsamında yer alıyor.

Fotoğraf albümü oluşturma fonksiyonu sayesinde, misafirler düğünde çekilen tüm fotoğraflara kolayca erişebiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24