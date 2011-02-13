Google evlendiriyor

T24 - Arama motoru Google, “Google Dökümanlar” eklentisi kapsamında, evlilik hazırlığındaki çiftlere özel bir servis sunmaya başladı.

google.com/weddings adresinden ücretsiz olarak ulaşılan site birçok özel uygulama sayesinde çiftlere evlilik organizasyonlarını zahmetsizce duyurma ve düzenleme kolaylığı sunuyor.

Çiftler, kendilerine özel bir sayfa oluşturarak gelin, damat, nikah, düğün ve davet hakkında bilgiler girerek davetlileri yönlendirebiliyor.

Düğün bütçesi, davetli listesi, oturma düzeni, yemek menüsü, düğünün yapıldığı mekana yakın otellere ve hatta ulaşıma kadar her türlü düzenleme, sitenin hizmeti kapsamında yer alıyor.

Fotoğraf albümü oluşturma fonksiyonu sayesinde, misafirler düğünde çekilen tüm fotoğraflara kolayca erişebiliyor.



