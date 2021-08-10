Google, evden çalışanların maaşlarında kesintiye gidecek

Teknoloji devi Google, Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalışanların maaşlarında kesintiye gidileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla birçok şirket evden çalışma ve hibrid modele geçerken, aşılanma sürecinin hız kazanmasıyla birlikte şirketler geri dönüş için harekete geçmeye başladı.

Her gün Delta varyantının hızla yayılmasına rağmen geri dönüş için sinyal veren şirketler arasında henüz nasıl bir format izleneceği belirsizliğini korurken Reuters, Google’ın evden çalışanlar için farklı planları olduğunu yazdı. Reuters, Google’ın uzaktan çalışanların maaşlarında kesintiye gidebileceğini ve Facebook ile Twitter’ın da bu şekilde çalışmaları olduğunu aktardı.

Reuters’a konuşan bir Google çalışanı, evden çalıştığı için maaşında yüzde 10’luk bir düşüş olduğunu aktarırken, Google’ın maaş hesaplama sisteminde New York’a 1 saat uzakta oturan bir kişinin maaşının New York’un içinde oturan bir kişiden yüzde 15 daha az maaş alacağı belirtildi.

Google’ın Seattle, Boston ve San Francisco bölgelerinde de durumun benzer olduğu kaydedildi. Reuters, bazı eyaletlerde maaşlarda yüzde 25’e varan kesintiler uygulanabileceğini belirtti.