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Bilim / Teknoloji

Google eski gazeteleri tarayacak

Google'dan yeni bir hizmet daha: Arama motoru devi, şimdi de eski gazeteleri taramaya hazırlanıyor.

11 Eylül 2008 03:00

Google, tarihi gazeteleri tarayıp kullanıcılara dijital olarak sunmayı planladığını açıkladı. Milyonlarca sayfalık haber arşivlerini dijital ortama transfer etmek isteyen arama motoru devi, bu iş için gazete yayıncılarıyla ortaklık peşinde.

Düzinelerce gazetenin arşivlerinin taranacağı projeyi Google, iki yıldır New York Times ve Washington Post ile yürüttüğü Google haber arşivindeki eski gazetelerin indekslenme çalışmasının bir genişlemesi olarak değerlendiriyor.

Google ürün müdürü Punit Soni, kullanıcının aradığı gazeteyi fotoğraflar, başlıklar ve makalelerle beraber basıldığı formatta okuyabileceğini söylüyor.

Projenin kapsadığı gazeteler, Pittsburgh Post-Gazette'den, 244 yıldır basılmakta olan Kuzey Amerika'nın en yaşlı gazetesi Quebec Chronicle-Telegraph'a kadar uzanıyor.

Örnek olarak buradan, Pittsburgh Post-Gazette'nin Neil Armstrong'un 1969 yılında aya ayak basma haberini de içeren gazetenin taranmış sürümüne göz atabilirsiniz.

Projenin ilk gazete ortakları, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da olacak. Google, projenin Google Kitap Arama projesinden çok farklı olmadığını söylüyor. Buradaki amaç, daha önce yayınlanmış fakat online olarak bulunamayan materyali internete taşımak.

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