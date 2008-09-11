T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google eski gazeteleri de arşivliyor

Google, eski gazetelerin arşivlerini dijital ortama aktarma ve içlerinde arama yapma olanağını genişletmek için çalışmalara başladı.

11 Eylül 2008 03:00

Google'dan yapılan açıklamada, dünyada 200 yıldan uzun süredir yayımlanan ve insanlık tarihiyle ilgili her tür bilginin detayıyla bulunduğu çok sayıda gazeteye internet ortamından ulaşılamadığı, Google'ın bu durumu değiştirmek istediği kaydedildi.

Bu kapsamda, halen "news.google.com/archivesearch" adresinde verilen ve ilk kez 2006 yılında New York Times ve Washington Post gibi gazetelerde başlayan, dijital ortamda arşivleri bulunan gazetelerin arşivlerinde arama hizmeti geliştiriliyor.

Çok sayıda gazete ve mikrofilm şirketiyle ortaklık kuran Google, dijital arşivi bulunmayan gazetelerin eski sayılarını da dijital ortama aktarmak için çalışmalara başladı.

Çalışmalara başlanan gazeteler arasında 244 yıldır ABD'de yayımlanan Quebec Chronicle-Telegraph gibi köklü geçmişe sahip gazeteler de bulunuyor. Arama özelliği, sadece gazete isimleri, sayıları ya da tarihleriyle sınırlı değil. Bulunması istenen bir kelime, tüm haberler, fotoğraf altları, makaleler ve reklamlarda aranabiliyor.

Bu arada çalışmanın yalnız başlangıç olduğu, Google'ın amacının, dünya genelinde milyonlarca gazete sayfasını internet üzerinden ulaşılabilir kılmak olduğu belirtiliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24