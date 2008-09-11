Google eski gazeteleri de arşivliyor

Google'dan yapılan açıklamada, dünyada 200 yıldan uzun süredir yayımlanan ve insanlık tarihiyle ilgili her tür bilginin detayıyla bulunduğu çok sayıda gazeteye internet ortamından ulaşılamadığı, Google'ın bu durumu değiştirmek istediği kaydedildi.



Bu kapsamda, halen "news.google.com/archivesearch" adresinde verilen ve ilk kez 2006 yılında New York Times ve Washington Post gibi gazetelerde başlayan, dijital ortamda arşivleri bulunan gazetelerin arşivlerinde arama hizmeti geliştiriliyor.



Çok sayıda gazete ve mikrofilm şirketiyle ortaklık kuran Google, dijital arşivi bulunmayan gazetelerin eski sayılarını da dijital ortama aktarmak için çalışmalara başladı.



Çalışmalara başlanan gazeteler arasında 244 yıldır ABD'de yayımlanan Quebec Chronicle-Telegraph gibi köklü geçmişe sahip gazeteler de bulunuyor. Arama özelliği, sadece gazete isimleri, sayıları ya da tarihleriyle sınırlı değil. Bulunması istenen bir kelime, tüm haberler, fotoğraf altları, makaleler ve reklamlarda aranabiliyor.



Bu arada çalışmanın yalnız başlangıç olduğu, Google'ın amacının, dünya genelinde milyonlarca gazete sayfasını internet üzerinden ulaşılabilir kılmak olduğu belirtiliyor.







