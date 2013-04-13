Google elektronik vasiyet hizmeti başlatacak

Google, kullanıcılarının öldükten sonra hesaplarına ve bu türden verilerine ne yapılmasını istediklerine karar vermelerini sağlayacak bir uygulama başlatacağını açıkladı.

Bir tür elektronik vasiyet sayılabilecek bu sistemde kullanıcılar verileri tamamen sildirme seçeneğine sahip olacak. Uygulama sayesinde 'dijital miras' da bırakılabileceği söyleniyor.Google, Avrupa Birliği'nin, Avrupa yasalarını ihlal edebileceği uyarısına rağmen, tıklayın yeni gizlilik politikasını geçen sene uygulamaya başladı.

Google'den yapılan açıklamada "Bu yeni uygulamanın siz öldükten sonra da dijital dünyanızı korumanıza imkan sağlayacağını umuyoruz." ifadesi yapıldı.

Önce hatırlatma yapılacak

Google, kullanıcılara elektronik verilerin geleceği ile ilgili ölümden sonra olmak üzere 3, 6, 9 ay veya bir senelik seçenekler sunulacağını belirtti.Öte yandan belli verilerin ya da telefon numaraları gibi bilgilerin diğer hizmet ortamlarından yönlendirilmesi de söz konusu olabilecek.

Google, verilerin yok edilmesi ya da benzeri bir işlemin yapılması öncesinde ilgili kişinin telefonuna ya da alternatif bir elektronik posta adresine hatırlatma ve uyarı mesajı gönderileceğini belirtiyor.

Dijital verilerin tıklayın silinip silinmediği ile ilgili tartışmalar da gündeme gelmişti.