-GOOGLE EKİBİNDE YENİ BİR TÜRK İZMİR (A.A) - 19.07.2010 - Arama motoru Google'un sahibi Google şirketinin, Avrupa'nın yazılım üssü İrlanda'daki çalışma ekibine, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Yatağan'ı da aldığı bildirildi. Böylece, 25 yaşındaki Murat Yatağan, dünyada Google genelinde çalışan on Türk arasına girmeyi başardı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatağan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayıp, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroya dahil oldu. Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdiği günden beri hayali Google'da çalışmak olan Murat Yatağan, internet üzerinden iş başvurusu yaptı. Altı ay süren görüşmelerin ardından Yatağan, Google'ın İrlanda'daki yazılım üssünde çalışmak üzere anlaşmaya vardı. Bu süreçte Murat Yatağan, şirketin davetlisi olarak İrlanda'ya gitmesinin yanı sıra, video konferans yoluyla 11 kez mülakata girdi.