T24 LogoT24 Logo
Yaşam

GOOGLE EKİBİNDE YENİ BİR TÜRK İZMİR (A.A)

19 Temmuz 2010 16:28

-GOOGLE EKİBİNDE YENİ BİR TÜRK İZMİR (A.A) - 19.07.2010 - Arama motoru Google'un sahibi Google şirketinin, Avrupa'nın yazılım üssü İrlanda'daki çalışma ekibine, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Yatağan'ı da aldığı bildirildi. Böylece, 25 yaşındaki Murat Yatağan, dünyada Google genelinde çalışan on Türk arasına girmeyi başardı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatağan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayıp, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroya dahil oldu.  Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdiği günden beri hayali Google'da çalışmak olan Murat Yatağan, internet üzerinden iş başvurusu yaptı.  Altı ay süren görüşmelerin ardından Yatağan, Google'ın İrlanda'daki yazılım üssünde çalışmak üzere anlaşmaya vardı. Bu süreçte Murat Yatağan, şirketin davetlisi olarak İrlanda'ya gitmesinin yanı sıra, video konferans yoluyla 11 kez mülakata girdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24