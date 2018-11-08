Google Earth'te uçak 'batığı' keşfedildi

İskoçyalı 55 yaşındaki bir adam, Google Earth'te dolaştığı sırada sahile çok yakın bir yerde gizemli bir uçak 'batığı' keşfetti.

Webtekno'dan Beyazıt Kartal'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Google Earth'te bakınan 55 yaşındaki Robert Morton, İskoçya'nın başkenti olan Edinburgh açıklarında denizde tuhaf bir görüntü buldu. Görüntü, denizin altında yatmakta olan 'sapasağlam' bir uçağı gösteriyordu.

Ancak Morton'ın araştırmalarına göre 'batık' bulduğu yerde herhangi bir kaza yaşanmamış. Yani orada suyun altında ya da üstünde bir uçak bulunmuyor. Tahminlere göre Google, söz konusu bölgeyi haritalandırdığı sırada bir uçağın gölgesi oraya yansıdı ve yazılım, bunu fark etmediği için uçağı Google Earth'te gösterdi ve Mortan, bölgede bir uçak 'batığı' bulduğunu sandı.