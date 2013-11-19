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Yaşam

Google Earth'te ceset krizi

Google Earth'te çocuğunun cesedini gören baba, görüntünün kaldırılması için Google'a başvurdu

19 Kasım 2013 13:45

Google'ın harita uygulaması olan Google Maps'te ceset krizi yaşandı. 2009 yılında ABD’nin San Francisco eyaletinde vücuduna aldığı kurşunla hayatını kaybeden 14 yaşındaki bir çocuğun cesedi Google Maps’te görüntüleniyor.
 

Cesedin kaldırılması talep edildi

 
Akşam'da yer alan habere göre, cesedi Google Maps’te bulunan Kevin Barrera’nın babası durumu fark edince Google ile irtibata geçip ilgili görüntülerin kaldırılmasını talep etti. Cinayetin olduğu esnada uydudan çekilen görüntülerin Google Maps’e yüklenmesiyle ortaya çıkan bu trajik olay sonrası ise Google çalışmalarını yoğunlaştırdı ve San Francisco’da bulunan küçük kasabadaki uydu görüntüsünü kaldırmak için Google mühendisleri de devreye girdi.
 

'Çocuğumu dün kaybetmiş gibi hissettim'

 
“Uydu fotoğrafını görünce sanki çocuğumu dün kaybetmiş gibi hissettim” diyen baba Jose Barrera’nın Google’a başvurmasıyla birlikte internet devinden yapılan açıklama şöyle oldu: “Genellikle yüklenen uydu görüntülerini silip yerine yeni görüntüyü talebe göre koymak gibi bir planımız yok; ancak bu olayı istisna olarak değerlendirdiğimiz için babayı üzmemek adına gerekli çalışmalara başladık.”

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