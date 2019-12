Google Earth'de sansür

Hayatımıza 2004 yılında giren Google Earth, soğuk savaş yıllarının en mahrem bilgileri olan uydu haritalarını sıradan insanların parmağının ucundaki ücretsiz bir hizmet haline getirdi.



O andan itibaren milyonlarca kişi dünyanın dört bir köşesini didik didik ederek uydu fotoğraflarındaki enteresan ayrıntıları avlamaya başladı.



Çatısında üstsüz güneşlenen kadınlar, Afrika’daki iç savaşların toplu mezarları, balina sürüleri gibi birçok ilginç nokta meraklılar tarafından avlandı; hatta bu tip ilginç noktaları yaymak ve paylaşmak için bağımsız siteler bile kuruldu.



Elbette bu denli serbest bilgiden rahatsız olan birçok kişi, kurum ve hatta devlet Google’a başvurarak kendilerine ait kimi alanların bu haritalardan çıkartılmasını istedi. Bunların bir kısmı hassas kişilire ait özel mülk, kimi askeri anlamda stratejik alan, kimiyse ulusal güvenlik gerekçesiyle ne olduğu bile bilinmeyen bölgelere aitti.



Hindistan ve Irak gibi kimi hassas bölgelerde teröristlerin saldırı planlarını Google’ın harita sisteminden faydalanarak yaptığı ortaya çıkması da endişelerin üstüne tuz biber ekti. Google da kendine gelen uyarı, istek ve şikayetler doğrultusunda kimi alanları haritalarından dijital olarak sildi ya da mozaikleyerek anlaşılmaz hale getirdi.



İşte her geçen gün biraz daha uzayan bu listeden birkaç örnek:



Beyaz Saray: ABD Başkanı’nın resmi konutu olan bu bina görünür ve görünmez birçok güvenlik önlemiyle korunuyor. Altında nükleer saldırıya bile dayanıklı bir sığınak ve tünel sistemleri olan yapının uydu görüntüsünde çatısındaki güvenlik tedbirleri dijital olarak silinmiş. (http://getir.net/bhe)



Capitol Hill: Yine ABD’nin başkenti Washington D.C.’de yer alan bu bölge Parlemeno, Yüksek Mahkeme ve Milli Kütüphane’yi içinde barındırıyor. Yayıldığı 5 kilometre karelik alanın içindeki 35 bin kişilik nüfusuyla da şehrin en yoğun bölgelerinin başında geliyor. Bu nüfusu oluşturanların önemi de Google’ın sansürüne yeterli gerekçe oluşturmuş. Yayındaki resimler çok eski tarihlere dayanıyor.(http://getir.net/bhg).



Şatt-el Arap Oteli: Irak’ta bulunan bu meşhur otel ağırladığı ‘önemli’ misafirleri yüzünden ülkedeki muhaliflerin de dikkatinin her an üstünde olduğu bir alan. Binaya yapılan bir bombalı saldırı sonucunda yakalananların planı Google uydu haritalarından yaptığının ortaya çıkması onun da üstünde dijital bir silginin çalışmasına yol açtı. (http://getir.net/bhh)



Geilenkirchen NATO Üssü: Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu NATO’ya bağlı ülkelerin ortak kullandığı bu tesis erken saldırı uyarısı ve hava savunması için özelleştirilmiş. Güçlü bir radar sistemi ve avcı uçağı filosu bulunan hava üssünde Türk Hava Kuvvetleri pilotları da görev yapıyor. Ama onları Google’dan seyredemiyoruz. (http://getir.net/bhi)



Dick Cheney’nin evi: ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney cadılar bayramında şeker toplamaya gelecek çocuklardan ya da dünya barışına katkılarından dolayı kendini tebrik etmek için kapısında sıraya dizilecek barışseverlerden bunaldığından olsa gerek evinin uydu görüntüsünü engelleten tek politikacı olma özelliğine sahip. (http://getir.net/bhj)



