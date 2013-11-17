Google Earth ağaç kaybı haritası yayınladı; İstanbul alarm veriyor

Google Earth, dünyanın ilk orman kaybı haritasını hazırladı. Uzmanlara göre, son 12 yılda kaybedilen net orman alanı Moğolistan’ın yüzölçümüne eşit. Son 12 yılda özellikle İstanbul’da kapsamlı ormanlık alan kayıplarının yaşandığının görüldüğü haritada Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de kısmi ormanlık alan kayıpları dikkat çekiyor.

Google Earth Landsat 7 uydusunun çektiği 650 bin fotoğrafı kullanarak 2000 ile 2012 yılları arasında dünya genelinde yaşanan ormanlık alan kaybını gösteren interaktif bir harita yayınladı.

Hürriyet’ten Birce Bora'nın haberine göre haritada yapılan inceleme 12 yıllık süre içinde 2.3 milyon kilometre kare ormanın kaybedildiğini, ancak 800 bin kilometre kare de yeni orman alanı kazanıldığını ortaya koydu. Uzmanlar son 12 yılda kaybedilen net orman alanının Moğolistan’ın yüzölçümüne eşit olduğunu açıkladı.

İstanbul için alarm

Yıllık orman kaybının yerel düzeyde de incelenebildiği haritada, Türkiye’nin de 2000 yılından bu yana büyük oranda orman kaybı yaşadığı görülebiliyor. Son 12 yılda özellikle İstanbul’da kapsamlı ormanlık alan kayıplarının yaşandığının görüldüğü haritada Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de kısmi ormanlık alan kayıpları dikkat çekiyor.

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