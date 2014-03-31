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Bilim / Teknoloji

Google: DNS'leri Türk servis sağlayıcılar engelliyor

Google'dan yapılan açıklamada, Türkiye'deki internet kullanıcılarının yasaklı sitelere girişini sağlayan DNS'lerin Türk servis sağlayıcılar tarafından engellendiği belirtildi

31 Mart 2014 20:58

Google Inc., GOOG +0.75% DNS hizmetinin Türk internet hizmet sağlayıcıları (ISP) tarafından engellendiğine yönelik güvenilir bilgiler aldıklarını belirtti. Google blogunda yapılan açıklamada bu duyumların şirketin araştırmalarıyla da doğruladığı ifade edildi.

Vuub.net’te yer alan habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birinin telefon rehberinizi birkaç kişinin telefon numarasının yanlış yazıldığı çok benzer başka bir rehberle değiştirdiğini düşünün. Türk ISP'leri Google'ın DNS hizmeti gibi davranan serverlar yerleştirdi."

Türk hükümeti, yanlış bilgilerin ulusal güvenliğe zarar verdiği gerekçesi ile YouTube ve Twitter TWTR -0.53% 'a erişimi engellemişti. Muhalefet üyeleri ise yasaklamaları farklı görüşleri bastırma çabası olarak değerlendiriyor.

DNS sunucusu; domain isimlerini, internete erişimde kullanılan sayısal protokol adreslerine dönüştüren bir bilgisayar sistemi.

İnternet uzmanları geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada Türkiye'nin Twitter'a erişimi engelleme yöntemlerinden birinin Türk ISP'lerine twitter.com'a erişim taleplerini başka bir adrese yönlendiren kendi DNS hizmetlerinin kullanılması talimatı olduğunu söylemişti.

Yasaklar nedeniyle Türkiye'de birçok insan erişimi engellenen sitelere giriş yapabilmek için Google gibi şirketlerce yönetilen "açık" DNS hizmetlerini kullanıyor.

İnternet uzmanlarına göre daha sonra Türkiye yasaklı sitelere girişte kullanılan açıkları kapatmak için açık serverlara erişimi de engelleme yoluna gitti.

 

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