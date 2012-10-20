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Bilim / Teknoloji

Google değerini 8 dakika içinde 22 milyar dolar eritti

Google'ın, üçüncü çeyrek sonuçlarını yanlışlıkla duyurması, şirketin hisselerinde değer kaybetmesine neden oldu

20 Ekim 2012 18:10

İnternet devi olarak nitelendirilen Google, üçüncü çeyrek sonuçlarını yanlışlıkla duyurması, şirketin piyasa değerini 8 dakika içerisinde 22 milyar dolar eritti.

Şirketin söz konusu çeyrek dönem sonuçlarının henüz netleştirilmeden, yanlışlıkla açıklanmasıyla paniğe kapılan yatırımcılar ellerindeki hisseleri satınca, Google hisseleri yüzde 9 oranında değer kaybetti. Bu hızlı satış neticesinde Google hisselerindeki işlemler 3 saatliğine askıya alındı.

Google CEO’su Larry Page, şirketin kote olduğu New York borsasından raporu tamamlayana kadar süre istedi. Piyasalar kapandıktan sonra konuşan Page, “Bugünkü kargaşa için özür dilerim. Teknik grup, gelir raporunu henüz sonuçlanmadan hatayla yayınladı” şeklinde konuştu.


Beklentilerin altında kaldı


Rapor hazırlanmasının ardından hisseleri yeniden işleme koyan şirketin 3’üncü çeyrek verileri beklentilerin altında kaldı. Açıklanan verilere göre, konsolide gelir yüzde 45 artarak yaklaşık 14 milyar dolar iken, net kâr ise 2011’in aynı dönemine göre yüzde 20 düşerek 2.1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Verilerin açıklanmasının ardından hisselerdeki düşüşün durduğu ve yüzde 1 oranında artışın gerçekleştiği kaydedildi.

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