Google'dan Turhan Selçuk'un 98. doğum yıl dönümüne özel doodle

İnternet arama sitesi Google, 2010 yılında hayatını kaybeden ünlü karikatürist Turhan Selçuk'un 98. doğum yıl dönümü nedeniyle bir Doodle hazırladı. Hürriyet çizeri M.Kutlukhan Perker tarafından hazırlanan görseller, Google markasının harflerinin uyarlanması ile oluşturuluyor.



Turhan Selçuk, 1954'te Milliyet gazetesine başkarikatürcü olarak girmiş ve oluşturduğu karikatür üslubunu bu dönemde geometrik bir estetiğe oturtmaya başlamıştı. Bu tür yapıtları, kardeşiyle birlikte çıkardığı mizah dergisi Dolmuş'ta ivme kazandı.



1957'de Milliyet'te Abdülcanbaz adlı ünlü çizgi roman kahramanının maceralarına başladı ve bu tiplemeyle büyük bir okur kitlesi elde etti. Turhan Selçuk'un karikatürleri Türkiye ve Avrupa'da birçok müzede sergilendi.



Kariyeri boyunca birçok gazetede çalışan Turhan Selçuk, Türkiye'de Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören’le Karikatürcüler Derneği’nin kurucuları arasında yer alıyor.