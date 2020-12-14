T24 LogoT24 Logo
Gündem

Google’dan servislerindeki çökmenin nedeniyle ilgili açıklama

14 Aralık 2020 21:48

Google, teknik sorunlar nedeniyle servislerin çökmesinin ardından bir süre sonra bünyesinde hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislerin yeniden çalışmaya başladığını bildirdi.

Google basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle servislerin çökmesinin ardından bir süre sonra bünyesinde hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislerin yeniden çalışmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, dahili depolama kotasındaki sorunlar nedeniyle kimlik doğrulama sisteminde aksaklıklar meydana geldi, kullanıcıların sistemde oturum açmasını gerektiren servisler, yüksek hata katsayısı verdi. Şu anda tüm servisler yeniden çalışmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bugünkü aksaklıktan etkilenen herkesten özür diliyor ve bu durumun gelecekte bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz" denildi.

ETİKETLER

GoogleYouTubeGoogle Meetsgmail
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24