Google'dan Rekabet Kurulu'nun verdiği cezaya ilişkin açıklama

Rekabet Kurulu, Google'a genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 296,1 milyon TL idari para cezası kesti. Google ise bir açıklama yayımlayarak; kararı inceleyeceklerini belirtti. Şirketin 60 günlük itiraz hakkı süresi bulunuyor.

TIKLAYIN: Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon TL'lik para cezası verildiğini duyurdu

Google'dan ise ceza hakkında açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Seyahat veya yerel hizmetler özelinde aramalar söz konusu olduğunda, kullanıcıların başka bir web sayfasına verilen sadece bir linkten ziyade kendilerine yardımcı olacak bilgileri almak istediği, yapılan testlerde de tutarlı şekilde ortaya konuyor. Biz de, bu nedenle bilgi gösteriminin rezervasyon seçenekleri, haritalar, fiyatlar veya fotoğrafları içeren yeni yollarını geliştirdik. Bu gibi ilgili sonuçların sunulması, daha fazla seçenek ve rekabet yaratırken, bir yandan da WEB’deki sitelere ve işletmelere her gün milyarlarca ücretsiz ziyaretin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Kararı inceleyip her zamanki yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek Rekabet Kurulu ile çalışmaya devam edeceğiz."