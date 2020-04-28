Google'dan Koronavirüs günleri için her güne bir Doodle oyunu

Google, yeni tip Koronavirüs günlerinde evdeki kullanıcılarının canlarının sıkılmaması için ana sayfadan erişilebilen Doodle oyunlarını yeniden devreye sokuyor.

Koronavirüs günlerinde evlerde olanlar için Google'ın 2017 yılında devreye giren Doodle oyunları uygulaması yeniden başladı. Dün başlayan uygulamada Google'ın ana sayfasında günlük yeni oyunlar yer alacak.

Google, her güne bir oyun uygulamasını Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan insanların vakit geçirmesi için başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, "Covid-19 toplulukları ve aileleri etkilemeyi sürdürürken evde hiç olmadığı kadar zaman geçiriyoruz. Bu nedenle Doodle oyunlarına geri dönüş sağlıyoruz" ifadeleri yer aldı.