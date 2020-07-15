Google'dan Hindistan'a 4,5 milyar dolar yatırım

Google'ın çatı şirketi Alphabet, Hindistan'da faaliyet gösteren Reliance Industries'ın hisselerinin yüzde 7,7'lik bölümünü 4,5 milyar dolar karşılığında satın aldı. ABD merkezli teknoloji şirketi, bu satın alınma son dönemin en büyük yatırımlarından birisini gerçekleştirdi.

Hindistan merkezli Reliance Industries'ın dijital kolunun yüzde 7,7'lik hissesinin 4,5 milyar dolar (30,9 milyar TL) karşılığında Google'ın çatı şirketi Alphabet'e satıldığını duyurdu.

Şirketin en değerli varlığı, 387 milyon abonesi bulunan Jio Infocomm isimli telekomünikasyon şirketi.

Şirketin sahibi, Musk ve Page'den daha zengin

Reliance Industries'ın sahibi olan Mukesh Ambani'nin kişisel serveti geçen günlerde 72,4 milyar dolara (yaklaşık 500 milyar TL) yükselmişti. Ambani bu artış sonrası Tesla'nın sahibi Elon Musk ve Google'ın kurucuları Brin ve Larry Page'i geride bıraktı.