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Ekonomi

Google'dan Hindistan'a 4,5 milyar dolar yatırım

15 Temmuz 2020 17:28

Google'ın çatı şirketi Alphabet, Hindistan'da faaliyet gösteren Reliance Industries'ın hisselerinin yüzde 7,7'lik bölümünü 4,5 milyar dolar karşılığında satın aldı. ABD merkezli teknoloji şirketi, bu satın alınma son dönemin en büyük yatırımlarından birisini gerçekleştirdi. 

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