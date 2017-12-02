Google cinsiyet eşitsizliği davasında yer aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Aralık (DHA) - Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, toplu cinsiyet eşitsizliği davasında kadın çalışanlarına ne kadar maaş verdiği bilgisinin incelenmesine karşı çıkarak, mahkeme üzerinden yapılan yasal talebi reddetti.

Eylül ayında iş yerlerinde cinsiyet ayrımı ve ücret eşitsizliği nedeniyle başlatılan soruşturmada Google, kadın çalışanlarına daha az maaş ödediği, yeterli özelliklere sahip kadın çalışanlarına kariyerlerinde yükselme ve promosyon imkanları vermediği ve kadın çalışanlarına ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle inceleme altına alındı. Kadın düşmanlığı, cinsel taciz ve şirket genelinde cinsiyet çeşitliliği yoksunluğu iddiaları altındaki teknoloji devi Google, dün gerçekleştirilen davada iddialarla baş etmeye çalıştı.

ABD\'nin San Fransisco kentinde Cuma günü düzenlenen davada Google avukatları, davadaki yetkili yargıçtan şirketin eski yöneticileri tarafından şirkette çalışan bütün kadınlar adına eski yöneticiler tarafından uygulamaya konulduğu iddia edilen sistematik ücret eşitsizliğini engellemesini talep etti. Şirket aynı zamanda mahkeme konuyla ilgili bir hüküm kılmadığı sürece, erkek ve kadın çalışanlarının maaş bilgilerini paylaşmayacağını söyledi.

Şirket çalışanlarını temsilen mahkemede yer alan avukat James Finberg, \"Verilerin mahkemede onların işine yaramayacağı çok açık bir şekilde ortada ve mahkemeyi kaybetmek istemiyorlar. Eninde sonunda, şirkette aynı meslek adı altında çalışan kadınlara erkeklerden daha az maaş ödedikleri herkes tarafından bilinecek\" dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı (DoL) tarafından desteklenen ve şirketin eski satış departmanı, mühendis ve yöneticisinin iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında DoL, 2017\'nin başlarında iş yerleri ücretlendirmesinde cinsiyet ayrımcılığı sebebiyle Google ve Mountain View şirketlerini mahkemeye vermişti. Google iddialar karşısında şirkette kesinlikle cinsiyet eşitsizliği olmadığı konusunda ısrar ederken, çalışanları arasında çeşitlilik barındıran en büyük şirket olduğunu söylemişti. Açıklamalara rağmen Google, hükümetin incelemek istediği belgeleri ulaşıma kapatmış ve DoL ile arasında gerçekleşen tartışmanın medya üzerinde yer almasını engellemeye çalışmıştı. Google\'ın çabalarına rağmen mahkeme Temmuz ayında, şirketin belirli belgeleri açığa çıkarması ve federal görevlilerin incelemesine tabi tutması için bir karar çıkarmıştı.

Cuma günü gerçekleşen mahkemede Yargıç Mary Wiss, davanın kapsamlarını sorgularken bazı noktalarda Google\'a hak verdiğini söyledi. Konuyla ilgili resmi bir karar vermeyen Yargıç, davacıların iddialarında \"eksiklikler\" bulunduğunu ve iddiaların \"çok geniş kapsamlı\" olduğunu söyleyerek Google\'ı haklı buldu ve şirketin kapsamlı incelenmemesi konusunda hüküm verdi. Kararın açıklanmasının ardından Finberg, Google avukatlarının ücret eşitsizliğini reddetmediğini söyledi ve şirketi şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Finberg, \"DoL\'a karşı çok güçlü bir şekilde mücadele ettiler. Bana göre bu durum, saklayacak bir şeyleri olduğunu gösteriyor\" dedi.