Google, cinsel içerikli reklamları kaldırıyor

Mart ayında atılan adımla birlikte pazartesi günü uygulamaya konulan Google'ın yeni reklam ağı sisteminde bugünden sonra artık porno içerikli siteler yer almayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Google sözcüsü, bu tür yetişkin içerikli site sahiplerinin Google'ın reklam kategorisindeki tutumunun uzun zamandır farkında olduğunu ve yavaş yavaş kendilerine reklam verecek başka mecralar aramaya başladığını kaydetti.

Radikal’de yer alan habere göre, Google'ın sözcüsünün aksine Google'ın bu kararını ' sürpriz ' olarak niteleyenler de yok değil. AVN Media Network'ün başındaki isim olan Theo Sapoutzis, 2002'den bu yana Google'ın reklam ağında yer aldığını ve 12 yıl geçmesine karşın Google'ın bu konuda herhangi bir adım atmadığını söyledi ve ekledi: "Kimsenin bu beklentiye girmemesinden dolayı porno endüstrisinin durumu şaşkınlıkla karşıladı."

Google'ın uygulamaya koyduğu yeni karar, e-posta yoluyla taraflara tebliğ edilirken, böylece Google'da bir dönem kapanmış oldu.