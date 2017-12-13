T24 LogoT24 Logo
Dünya

Google Çin’de yapay zeka merkezi açıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Google arama motoru Çin’de devlet tarafından bloke edilmiş olmasına rağmen, teknoloji devi ülkede bir yapay zeka (AI) merkezi açarak AI konusundaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor

13 Aralık 2017 15:38

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Google arama motoru Çin’de devlet tarafından bloke edilmiş olmasına rağmen, teknoloji devi ülkede bir yapay zeka (AI) merkezi açarak AI konusundaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.
Google’dan yapılan açıklamada yeni yapay zeka tesisinin Asya’da türünün ilk örneği olacağını ve yerel insan kaynağı istihdam etmeyi amaçladıklarını söyledi. Çin de yapay zeka konusunda ABD’ye yetişmek adına konuya destek göstereceğinin sinyallerini verdi. Geçtiğimiz hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Komünist Partisi’nin toplantısında “big data uygulamalarının hızlandırılması” konusunda yetkililere çağrı yapmıştı. Temmuz ayında Çin ulusal yapay zeka planı açıklamış ve ABD’ye bu alanda yetişme hedefi için çağrı yapmıştı.
Google’ın Çin’de açacağı yapay zeka merkezinde otonom araçlardan otomatize edilmiş fabrikalara, çeviri yazılımlarından yüz tanıma yazılımlarına birçok farklı teknoloji üzerinde araştırmalar yapılacak. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıAralık DHAAIGoogledanAsyadaABDyeGeçtiğimizDevlet Başkanı Xi Jinping Komünist PartisininTemmuzGoogleınFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24