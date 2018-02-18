Google Chrome rahatsız edici reklamları engelleyecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat (DHA) – Google, internet tarayıcısı Chrome’a, son güncellemesiyle, rahatsız edici reklamları otomatik olarak engelleme özelliği getirdi.

Google’ın Daha iyi Reklam Standartları’na (Better Ad Standards) uymayan reklamları engelleyeceğini duyurmasından sekiz ay sonra gelen güncellemede, standartlara uymayan, pop-up’lar ve sayfanın çeşitli bölgelerininin görüntülenmesini engelleyen reklamlar otomatik olarak engelleniyor.

Mobil cihazlar içinse yanıp sönen parlak reklamlar, içerikten önce yüklenen reklamlar ve tam ekran reklamlar engellenecek.

Google tarafından yapılan açıklamada, tüm reklamların engellenmeyeceği, sadece 40 bin kişinin katılımıyla seçilen en kötü reklam çeşitlerinin engelleneceğini duyurdu.

Google Chrome Başkan Yardımcısı Rahul Roy-Chowdhury, bir blog paylaşımında, “Reklamları bir filtreden geçirip kötü olanları engelleyerek, internet ekosistemini sağlıklı tutmayı ve daha iyi bir kullanıcı tecrübesi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada, internet sitelerini, geçer, ikaz ve başarısız olarak derecelendirerek uyarılar yollayacak. İnternet sitesi sahipleri bu derecelendirme sistemine Google Chrome internet tarayıcısının arayüzünden ulaşarak güncel durumlarını öğrenebilecekler ve standart dışı reklamları sayfalarından kaldırarak yeniden değerlendirme talebinde bulunabilecekler. Eğer bir site çok sayıda rahatsız edici reklam bulundurur ya da 30 gün boyunca Google tarafından gelen bildirimleri görmezden gelirse, tarayıcı otomatik olarak reklamları engellemeye başlayacak.

Google’ın reklamları tamamen engellememe sebebi ise, 2017 yılının 95 milyar dolarlık gelirinin büyük bir bölümünün reklamlardan geliyor olması. (Fotoğraflı)