Google Chrome, gelecek hafta itibariyle sekmelerin gruplanmasına imkan verecek

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Özellikle evden çalıştığımız şu günlerde hepimizin başına gelmiştir; açtığımız 27 Google Chrome sekmesi arasında aradığımız sayfayı bulamayız. Google, bu soruna pratik bir çözüm geliştirdi.

Teknoloji devi, Chrome'a ekleyeceği yeni bir özellik ile kullanıcılara açık sekmeleri gruplandırma imkanı vereceğini açıkladı.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar sekmelere sağ tıklayarak onları istedikleri bir başlığın altında toplayabilecek. Başlıklarda farklı renkler ve emojiler kullanılabilecek.

Google, bu özelliği gelecek hafta Chrome'un yeni versiyonuna ekleyecek.