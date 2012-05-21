Google Chrome en çok kullanılan tarayıcı oldu

Gerçek zamanlı web analiz servisi StatCounter’ın topladığı verilerin gösterdiğine göre Google Chrome‘un kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana hızlı bir yükseliş gösterdi. Dünya genelinde mobil tarayıcılar, web tarayıcılar ve arama motorları hakkında istatistikler sunan Statcounter’ın Mart ayından itibaren topladığı veriler sonucunda Google Chrome’ın Internet Explorer karşısında üstünlük kurduğu görüldü.

Dünya’da en çok kullanılan tarayıcı olan Internet Explorer’ın yerini Chrome’a devretmiş olması Microsoft açısından pek olumlu bir gelişme değil elbette. Uzun yıllardır liderliği elden bırakmayan Internet Explorer’ın Google Chrome ile aralarında yüzde üçlük ufak bir fark bulunuyor. Bu fark, Chrome’u lider duruma getiriyor. Dünya genelinde an itibariyle liderliği sürdüren Chrome’un yüzde 45′lik bir pazar payı bulunuyor. Internet Explorer’ın pazar payı yüzde 40, FireFox’unki ise yüzde 13. Google Chrome, başka eklentiye ihtiyaç duymadan çeviri özelliği, tarayıcıya tema ekleme özelliği ve 36 dil desteğine sahip olması sayesinde diğer tarayıcılardan ayrılmayı başarıyor.