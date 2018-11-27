Google çalışanları Çin arama motoru projesine karşı Uluslararsı Af Örgütü'ne katıldı

Özge DÜZGÜN/İSTANBUL, (DHA)- GOOGLE çalışanları, şirketin Çin arama motoru projesinden vazgeçmesi yönünde girişim başlattı. Google çalışanları, Çin için sansürlü bir arama motoru oluşturma girişimi olan \'Project Dragonfly\' iptal etmek için Uluslararası Af Örgütü\'ne katıldı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından koordine edilen \'küresel eylem günü\'nde, 35\'ten fazla Google çalışanı Google\'ın projeyi terk etmesini talep eden açık bir mektup imzaladı. Mektupta \'Dragonfly\'a karşı tavrımız Çin\'le ilgili değil: Ne şekilde olursa olsun savunmasızları baskı altına almak için güçlü olanı destekleyen teknolojilere itiraz ediyoruz\' ifadelerine yer verildi.

Mektuba imza veren çalışanlar, kısıtlanmış arama motorunun tehlikeli bir emsal yaratabileceğini ve Google\'ın diğer ülkelere benzer imtiyazları reddetmesini zorlaştıracağı konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, Çin\'deki teknoloji destekli gözetim ve azınlıklar, kadın hakları savunucuları, öğrenciler üzerindeki baskılar hakkında özel endişelerini de dile getirildi.

Birçok Google çalışanı, Ağustos ayında Intercept tarafından sunulan projeye ilk andan itibaren olumsuz tepki gösterdi. Haber, şirkette birçok istifaya neden oldu. CEO Sundar Pichai, projenin gerçekliğini geçen ay onayladı, ancak projenin Google’ın herkese bilgi sağlama misyonunun bir parçası olduğunu savundu.

