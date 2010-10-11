Google, Cahit Arf'ı 100.yaşında özel bir logo ile andı

T24- Google anasayfasındaki "Doodle" isimli logosuna yaptığı özel bir tasarım ile ünlü matematikçi Cahit Arf'ın 100. yaşını kutladı.





1910 yılında Selanik'te dünyaya gelen Arf, 26 Aralık 1997 yılında İstanbul'da aramızdan ayrılmıştı fakat; Arf'ın matematik adına yaptığı araştırmalar hala akademik düzeyde temel alınmaya devam ediyor.







100. yaşında anılan Arf, yüksek öğrenimini 1932 yılında Fransa'da "Ecole Normale Superieure" okulunda tamamladıktan sonra İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversite'nde öğretim elamanlığı yaptıktan sonra ise 1938 yılında Almanya'da "Göttingen Üniversitesi"nde doktorasını tamamladı.



Arf, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde önce profesör sonra ordinaryus profesörlüğe yükseldi.





1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kolu başkanı olan Cahit Arf, bir süre Robert Kolej'de ders verdikten sonra Amerika Birleşik Devletlerine gidip orada araştırma ve incelemeler yapıp Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyeliği yaptı.







Arf'ın Türkiye'ye dönüşü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptığı öğretim elemanlığı ile oldu. 1980 yılında emekli olan matematikçi, TÜBİTAK'a bağlı araştırmalar yapmaya devam etti, 1985 ile 1989 yılları arasında "Türk Matematik Derneği" başkanlığı yaptı.



Dünya çapında önemli başarılara imza atmış matematikçinin, "Cebir ve Sayılar", "Halkalar ve Geometri", "Matematikte Geometri" gibi bir çok teorisi bulunmaktadır.



Öğrencilerine "Matematiği ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anlayın" diyen Arf, matematiği bir meslekten öte bir yaşam tarzı olarak görmüştür.

Cahit Arf'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 10 liralık banknotunun arka yüzünde de sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımı ile çözünebilirliği hakkında yaptığı araştırmaya atfen resmi bulunmaktadır.

















