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Bilim / Teknoloji

Google, bugün ona özel Doodle yaptı

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında Beethoven'ın 245. doğum gününe özel hazırlanan "doodle" ile karşılaşıyor

17 Aralık 2015 09:33

Google, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın doğum gününü, 5. Senfoni'den kısa bir bölümün de yer aldığı özel bir logo ile kutladı.

Dünyaca ünlü besteci, 17 Aralık 1770'te Bonn'da doğdu. Piyano eğitiminde çok sert ve acımasız davranan babası, Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni oldu.

Ailesinin geçimine katkıda bulunmak için kilisede piyano çalarak çalışmaya başlayan Beethoven, 1787'de Klasik Batı Müziği'nde döneminin etkili ve üretken bestekarlarından Wolfgang Amadeus Mozart ile çalışmak üzere Viyana'ya gitti.

Mozart ile bir süre çalışan besteci, annesinin hastalığı nedeniyle Bonn'a döndü. Annesinin ölümünün ardından 1792'de Viyana'ya giden Beethoven, Mozart'ın hayatını kaybettiğini öğrendi. Aynı yıl, ünlü besteci Joseph Haydn'ın yanında çalışmaya başladı.

Tüm kardeşleri de kendisi gibi engelli olan Beethoven, ilk başlarda piyanist olarak adını duyurdu. Ünlü besteci daha sonra, yaptığı bestelerle klasik müzikte 19. yüzyılın sonuna kadar, yaşayan tüm müzisyenleri etkiledi.

Dokuz senfonisi, beş piyano konçertosu, bir keman konçertosu, bir piyano, keman ve çello için üçlü konçerto, otuz iki piyano sonatı ve birçok oda müziği eseri bulunan Beethoven, sadece bir opera besteledi. İlk senfonisini 1800'de yapan bestecinin, en bilinen eseri 9. senfonidir.

Yaşamı boyunca sağlık problemleri çeken Beethoven, 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve 1817'de tamamen sağır oldu. Duyma engeli müzik yaşamını hiçbir şekilde etkilemeyen başarılı besteci, 9. senfoniyi bu dönemde besteledi.

Beethoven, 26 Mart 1827'de hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü bir besteci olarak siroz hastalığı nedeniyle vefat eden Beethoven'ın cenazesine binlerce insan katıldı.

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