Google Books'a magazin dergileri de eklendi

Amerikalı internet devi Google, yayınevleriyle işbirliği yaparak hizmete sunduğu internet kütüphanesine magazin dergileri de eklediğini bildirdi.



Google'dan yapılan açıklamada, ABD'de yayımlanan magazin dergilerinin milyonlarca sayfasının dijital ortama aktarılmaya başlandığı belirtilerek, şimdilik spor dergileri Men's Health, Baseball Digest ve Runner's World'ün bir milyondan fazla sayfasının sayısal hale getirildiği, yakında başka birçok derginin de internet kütüphanesine ekleneceği kaydedildi. Taranarak renkli bir biçimde dijital ortama aktarılan bu dergilere, online kütüphane "Google Book Search" üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.