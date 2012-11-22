Google, BM'ye başkaldırdı: İnternet özgürlüğü bedava ve öyle kalmalı

Teknoloji devi Google, gelecek ay gizli kapılar ardında düzenlenecek bir Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına tepki gösterdi. Google, Avrupa’nın düzenleyici kurumlarının internet ve sosyal medyayı kısıtlayıcı kararlar alacağından endişeli olduğunu belirterek BM’ye karşı kampanya başlattı.

Google, Dubai’de gelecek ay düzenlenecek Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) toplantısına tepkili. Avrupa’nın düzenleyici kurumlarının kapalı kapılar ardından gerçekleştireceği toplantıda 1988’de yapılan anlaşmanın revize edileceğini öne süren Google, internetteki ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu belirtti.

ITU’nun 1988’de imzaladığı anlaşmada internet özgürlüğünü kısıtlayıcı değişikliklere gidileceğinden endişeli olan Google, aynı zamanda YouTube, Facebook ve Skype gibi sosyal medya ağları ve araçlarının “uluslararası alanda kullanılmak için ücret ödemeye zorlanabileceğini” öne sürdü.

Google, yaptığı açıklamada, “ITU üyesi ülkelerin bedava olan sosyal medya ağlarını kendilerine ücret ödemeye zorlayabileceğini, böyle bir şey olması halinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilgiye erişimin ciddi şekilde kısıtlanabileceğini” ifade etti.

'Harekete geçin!'

Google, ITU’ya yaptığı eleştiriyi bir kampanyaya dönüştürerek bu eyleme odaklı bir internet sitesi bile açtı. “Take Action ” adlı kampanya, internet kullanıcılarına “bedava ve özgür internet için” imza vermeye davet ediyor.

Google, yaptığı şikayette, “ITU toplantısında sadece hükümetlerin söz alacağını, bu durumun özgür ve bedava internetin savunulmamasına yol açacağını ve interneti kullanan mühendisler, şirketler ve insanların söz hakkı olmayacağını” belirtti. Google ayrıca, ITU toplantısının kamuyouna kapalı kapılar ardından yapıldığını ve yapılan tekliflerin gizli tutulduğunu ifade etti.

Söz konusu görüşmeler 3-14 Aralık tarihlerinde Dubai’de yapılacak. Bu süre içinde yeni bir bilgi ve iletişim anlaşmasının sunulması ve imzalanması bekleniyor.

ITU iddiaları reddetti

ITU sözcüsü Srah Parkes, görüşmelerde internet özgürlüğünü kısıtlayacak bir karar alınacağı iddilararını reddetti.

The Register sitesine açıklama yapan Parkes, Google’ın toplantılarda bir IT (Bilişim Teknolojileri) üyesi olarak yer edinme şansı olduğunu ancak bu tercihi yapmadıklarını belirtti. Parkes buna rağmen Google’ın ABD ve İsrailli temsilciler tarafından temsil edildiğini söyledi.

Konu hakkında Twitter hesabından da bir mesaj atan Parker, “ITU Anayasası iletişim haklarını belirler ve bunu yaparken uluslararası telekominikasyon düzenlemelerinden yararlanır. Düzenleyici kurumlar bu özgürlüğü kısıtlayamaz” dedi.