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Bilim / Teknoloji

Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı

Google'ın ve test aşamasında olan projelerinden Project Loon hayata geçti

23 Ekim 2017 15:05

Google'ın ve test aşamasında olan projelerinden Project Loon hayata geçti. İlk olarak Porto Riko'da semalarda görülen balonlar internet erişimi olmayan bölgelere internet dağıtacak.

Project Loon İlk olarak Porto Riko'da internet hizmeti sağlamaya başaldı. 

NTV'nin haberine göre, söz konusu projenin hayat geçmesi ile Google, internetin ulaştırılamadığı bölgelere ücretsiz hizmet götürecek. 

Google, balon projesiyle dünya genelinde internete erişimi olmayan dört milyar insana ve özellikle de erişimi zor coğrafyalara internet erişimi sağlamayı amaçlıyor. 

Şirket bağlantı ağını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi milyarlarca dolar maliyetli altyapılar inşa ederek kurmak yerine gökyüzünden internet sinyali sağlayacak tenis kortu büyüklüğünde dev balonlarla temin etmeyi planlıyor. 

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