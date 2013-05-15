'Google bana sahtekâr diyor' davası

Almanya'da yaşayan bir iş adamı, Google'ın arama kutucuğuna adını yazdığında, sistemin otomatik olarak adının yanında 'sahtekâr' kelimesini önerdiğini söyleyerek Google'a dava açtı.



Google arama motorunun işleyiş şekli nedeniyle, adının tamamen asılsız şekilde suç ve sahtekârlıkla ilişkilendirildiğini savunan adam, Federal Mahkeme'ye şikayette bulundu. Mahkeme şikayet üzerine, yaygın şekilde kullanılan arama motorunun işleyişinin yeniden gözden geçirmesi gerektiğine karar verdi.



Bir de 'fahişe' davası



Bir başka benzer davada, önde gelen bir siyasetçinin karısı da benzer bir şikayette bulunuyor ve yine Google'ın arama kutucuğuna adını yazdığında yanında 'fahişe' kelimesinin belirdiğini söylüyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, mahkeme, 'eğer bu ve benzer konularda bir şikayette bulunulursa', Google'ın bunu önlemek için harekete geçmesi gerektiğine hükmetti. Karara göre, Google'ın, bu tür yanlış sorunları tamamen engellemek gibi bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte, kendisine ulaşan şikayetlerin bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alması gerekiyor.

Mahkeme kararının Google için ne kadar bağlayıcı olduğu açık değil. Ancak şirket, mahkeme kararını incelemekte olduklarını açıkladı.