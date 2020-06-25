Google, artık bütün aramaları kayıt altına almayacak

T24 Dış Haberler

Google, artık yeni kullanıcıları tarafından yapılan tüm aramaları kayıt altına almayacağını duyurdu.

Şirket, yeni kullanıcıların internet ve aplikasyonlarındaki aktivitelerinin kayıtlarını 18 ayın sonunda silecek. Geçmişte bu aktiviteler süresiz kayıt altında tutuluyordu. Şirket, hizmetlerini kişiselleştirebilmek için bunların kayıt altında tutulmasının zorunluluk olduğunu savunuyordu.

Google, lokasyon geçmişini paylaşanların telefonlarıyla gittikleri her noktayı da kaydediyor. Google Sundar Pichai'nin açıklamasına göre bu kayıtlar da 18 ayın sonunda silinecek.

Pichai, "Ürünlerimizi dizayn ederken üç önemli prensibe odaklanırız; bilgileri güvende tutmak, sorumlu davranmak ve kontrolü size vermek" diye konuştu.

"Otomatik-silme" sistemi Gmail ve Google Photos için geçerli olmayacak.