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Bilim / Teknoloji

Google aramalarında müzikler anında dinlenebilecek

Google'ın mobil aramada yaptığı yenilik, müzikleri bulup dinlemenizi kolaylaştıracak ve hızlandıracak

24 Haziran 2014 13:57

İnternet devi Google'ın yenilenen arama sonuç sayfalarında artık tek bir tıklamayla şarkıcıların müzikleri telefonların uygulamaları üzerinden anında dinlenebilecek.

Google Arama Ürün Müdürü Jason Douglas'ın blog 'unda yaptığı duyuruya göre Google'da bir müzisyeni arattığınızda, artık karşınıza cebinizde yüklü uygulamaları kullanarak çalmaya başlayabileceğiniz bir liste gelecek. Örneğin Katy Perry'nin en son şarkılarını dinlemek isterseniz, Android'li cebinizde veya tabletinizde "Katy Perry" diye aratmanız, ardından sonuç sayfasının üzerinde beliren müzik uygulamalarından birine dokunmanız yeterli olacak. Bu bağlantılardan birine tıklayarak müzikleri istediğiniz uygulamada, anında dinlemeye başlayabileceksiniz.

Şimdilik sadece ABD 'deki Android'li cihazların kullanabildiği işlev, TuneIn, Spotify, Rdio, iHeartRadio, YouTube ve Google Play Music gibi müzik uygulamalarını destekliyor. Google, hizmeti dünya çapında geliştirmek üzere çalıştığını, bunun yanında Deezer gibi diğer yerel müzik hizmetlerini de desteklemeyi planladığını söylüyor.

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