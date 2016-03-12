Google aramalarında artık hayvan sesleri de olacak

Google, bundan sonra arama yapılan hayvanların seslerinin de duyulmasını sağlayan bir güncelleme yaptı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, imdilik sadece köpek, kedi, geyik, maymun, hindi, kuzu gibi 19 farklı hayvan sesini barındıran arama motoru, bu sayıyı gün geçtikçe artırabilir. Bu seslere ulaşmanız oldukça kolay. Arama motoruna hayvanın ismini yazarak sonuna “sesi” kelimesini eklemeniz yeterli “kedi sesi, köpek sesi” gibi. Lakin aradığınız hayvanın şu an için geçerli olan 19 hayvan içinde olması da gerekiyor.