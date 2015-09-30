Google anlatıyor; internette arama gelecekte nasıl olacak?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden ABD merkezli Google, internette veri tüketimi liderliğini kişisel bilgisayarlardan devralan cep telefonlarının küçük ekranlarında uzun uzun yazmayı kolaylaştıracak bir arama motoru için çalışmalara başladı. Google, yakında piyasaya sürülecek olan yeni arama motoruna 'Now on Tap' adını verdi.

Bugüne kadar daha çok masaüstü ve diz üstü bilgisayarlara göre hazırlanan arama motorları, artık cep telefonlarıyla birlikte evrilmeye başladı.

BBC'ye konuşan Google Araştırma Birimi lideri Amit Singhal, Android işletim sisteminin son sürümü Android M ya da Android Marshmallow (Şekerleme) ile çalışacak yeni arama motorunu kısaca "Ne aramak istediğinizi tahmin eden, kelimelerin anlamını bilen bir arama motoru" olarak tanımladı.

Arama pencereleri tarih oluyor

Singhal yeni sistemin becerilerini bir örnekle anlatıyor:

"Farz edelim ki eşinizle telefonda mesajlaşıyorsunuz. Size bir lokantadan bahsediyor ve yol tarifini vermek istiyor. Artık tek yapması gereken şey, lokantanın adı geçtiğinde telefon ekranının alt-orta kısmında bulunan daireye 1-2 saniye basmak. Yeni arama motoru kişinin o lokantayla ilgili daha fazla bilgi istediğini anlıyor ve açılış-kapanış saatleri, haritadaki yerini ve benzeri gerekli detayları ekrana getiriyor."

Eğer lokantayla ilgili başka birşey sormak istiyorsanız, "OK Google" diyerek, sesli arama komutu vereceğinizi telefonunuza anlatabiliyorsunuz.

Singhal'in verdiği bir diğer örnek, sesli aramalardan:

"Mesela Spotify'da bir şarkı dinliyorsunuz, şarkının ismi ekranda beliriyor. Çalan grubun vokalistinin ismini hatırlayamıyorsunuz. Google'a 'Vokalist kim?' diye sormanız yeterli olacak."

Bu yenilik Android M işletim sistemi üzerindeki tüm telefon uygulamalarıyla uyumlu biçimde de çalışabilecek.

"Yeni arama motoru mobil dünya için tasarlandı" diyen Singhal, artık arama yaparken kullanıcıların ekrandan ekrana atlayıp, uygulamaları küçültüp yeni arama sayfaları açmasına gerek olmayacağını söylüyor.

Google her şeyi ekranın altında beliren küçük halkaya bağlamış durumda.

Gizlilik sorunu

Ancak çoğu teknolojik yenilikte olduğu gibi burada da daha konforlu bir hizmet için kullanıcıların eskisine oranla çok daha fazla kişisel bilgiyi arama motoruyla paylaşması gerekecek.

Kullanıcıların sevdiği şeyler, hobileri ve alışkanlıkları arama motoru tarafından depolanacak ve tabii bu profile uygun reklamlar Google aracılığıyla kullanıcıya yönlendirilecek.

Bir diğer teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, bu yıl içerisinde yaptığı bir konuşmada şahsi bilgilerin bu şekilde kullanılmasını eleştirip "Hakkınızda ne var ne yok öğrenip bunu paraya dönüştürmeye çalışıyorlar" demişti.

Apple, kullancılardan toplanan bilgilerin bireylere özgü profiller toplanmasından ziyade, gizlilik prensibine uygun biçimde bilgi havuzlarında topladığını belirtiyor.

Google Araştırma Birimi lideri Singhal ise kullanıcıların kişisel bilgiler üzerinde 'tam kontrole' sahip olduğunu ifade etse de, paylaştıkları bilgiler karşılığında aldıkları hizmetlerden memnun kalacaklarını savunuyor.

Singhal, "Eğer Google ofisimin nerede olduğunu bilmezse ya da ertesi günkü toplantımın nerede olacağını bilmezse bana işe giderken trafiğin nasıl olacağına dair bir mesaj gönderip, 'Hadi yola çık lütfen' diyemez" diyor.