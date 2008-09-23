Google Android'li ilk telefon T-Mobile'dan

Google ceplere de el attı!

T-Mobile'ın, Google'ın açık kaynaklı mobil işletim sistemi Android ile çalışacak T-Mobile G1'i piyasaya sunacağı bildirildi.Google'dan yapılan yazılı açıklamada, T-Mobile G1'in, tam dokunmatik ekran ve klavye özelliğini, Google Maps Street View, Gmail, Youtube gibi Google ürünlerini de içeren mobil internet deneyimiyle bir araya getirdiği kaydedildi.Açıklamada, Deutsche Telekom Grup Ürün ve İnovasyon Yöneticisi Christopher Schlaffer'in, "T-Mobile'ın, Android işletim sistemine sahip ilk cep telefonu cihazını dünya pazarına sunmasından gurur duyuyoruz. Google, 2005'ten itibaren T-Mobile'ın açık mobil interneti kitlesel pazarlara ulaştırma yaklaşımında önemli bir ortak olarak yer aldı" görüşlerine yer verildi.T-Mobile ABD Teknoloji ve İnovasyon Yöneticisi Cole Brodman de, internet ve cep telefonunun insanların koşturmacalı hayatlarının vazgeçilmez araçları haline geldiğini, ancak sadece bir kesimin telefonlarından internete erişim imkanı bulunduğunu kaydetti.Brodman, T-Mobile G1'in, çok sayıda tüketicinin her gün yararlandığı Google hizmetlerini mobil hale getiren yazılım deneyimine sahip Google inovasyonunu ortaya koymasıyla, ABD'de mobil internetin daha geniş kitleler tarafından hızla benimsenmesini hızlandırmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.Google Mobil Platformlar Yöneticisi Andy Rubin ise, şunları kaydetti:"Bağlanırlık, giderek sadece bir telefon görüşmesinin ötesine geçti ve dünyadaki tüm bilgilere erişim anlamına gelmeye başladı. Bugünkü haber, Android için önemli bir ilk adım. Android ile, mobil interneti sadece milyonlarca kullanıcıya sunmakla kalmadık, aynı zamanda dünyada bir sonraki en önemli platformun avuçlarımızda yattığını anlayan bilgi ve teknoloji geliştiricilerini de harekete geçirdik."Verilen bilgiye göre, Google arama motoruna tek dokunuşla erişim sağlama özelliğine sahip T-Mobile G1, aynı zamanda kullanıcıların telefonlarını kendi yaşam stillerine uyacak şekilde özelleştirmelerini mümkün kılacak uygulamaları indirebildikleri Android Pazarına erişim sağlayan ilk telefon olma özelliği taşıyor.Cihaz, ABD'de 22 Ekim 2008 tarihinden itibaren T-Mobile perakende dükkanlarında ve online olarak, iki yıllık konuşma ve veri sözleşmesi ile 179 dolara satılacak.T-Mobile bu yılın kasım ayından itibaren İngiltere'de ve 2009 yılının ilk çeyreğinden itibaren Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'nın aralarında yer aldığı Avrupa ülkelerinde piyasaya sunulacak.