Google, Android güncellemelerinin boyutunu küçülttü

Teknoloji devi Google, Android uygulamalarına gelen güncellemelerin boyutlarını ortalama yüzde 65 oranında küçülten yeni bir sistem kullanmaya başladı.

Güncelleme sürümleri Google'ın süper bilgisayarlarında denetlenip, sadece değişiklik yapılan kısımlar paketlenerek kullanıcıya gönderilecek. Bu işlem nedeniyle güncellemeler iki kat daha uzun sürecek fakat Google bu sayede günde 6 petabyte tasarruf edecek.

Bu değişiklik için Android kullanıcılarının yapması gereken özel bir şey yok, yeni yönteme geçiş otomatik olacak.

File-by-file

El Cezire Türk'te yer alan habere göre, bu yıl başında bsdiff algoritmasına geçtiklerini ve güncellemelerde % 40 oranında tasarruf yapıldığını açıklayan Google geliştiricileri, bu kez bir adım daha ileri gitmeyi başardı. File-by-File transfer adı verilen yöntem, versiyonları en küçük parçalarına kadar inceleyip karşılaştırdıktan sonra paketleyip kullanıcıya gönderiyor.

Google Play'de yazılım mühendisi olarak çalışan Andrew Hayden, %90 ve üstü veri tasarrufu sağlayabilen bu sistemin gerekliliğini şöyle anlattı:

"Android uygulamaları APK dosyalarıyla, paketler hâlinde gönderiliyor. Bu dosyaları sıkıştırmada kullandığımız teknoloji (Deflate), pakette bir harf değişmesi hâlinde tüm kodu baştan yazıyor. Yani teoride, tüm uygulamayı baştan indirmek gerekiyor. Yeni algoritmamız sayesinde bu değişikliği basitleştirip, sadece farklı kısımları kullanıcıya gönderiyoruz

Chrome'a çevrimdışı destek

Google'ın internet tarayıcısı Chrome da yeni bir özellik duyurdu. Popüler tarayıcıda artık sayfalardaki tüm öğeler çevrimdışı kullanılabilecek. Buna şarkılar, videolar ve hatta sayfanın tamamı dahil.

Artık tüm içerik kolayca tek dokunuşla indirilip belleğe kaydedilebilecek, eklentiler kullanmaya gerek olmayacak. Ayrıca indirilenler klasöründeki dosyalar başka yere taşımaya gerek kalmadan doğrudan paylaşılabilecek.

Şimdilik sadece Android cihazlara gelen bu güncelleme ile artık yazı yazarken yapılan hatalar anında vurgulanabilecek.