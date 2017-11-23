Google, Android cihazlarda konum hizmetini kapatsanız dahi veri toplamaya devam ediyor!

Google’ın, Android cihazlarda konum hizmetleri kapatıldığında bile aktif olarak konum verisi toplamaya devam ettiği öne sürüldü.

Quartz’ın haberine göre, 2017 yılının başlarından itibaren Android telefonlarda, hücresel kule adresleri toplanıp Google'a gönderiliyor. Kullanıcılar konum servislerini devre dışı bırakmış olsalar dahi verilerinin toplanmasına devam ediliyor, ve internete bağlandıkları anda bilgiler Google’a aktarılıyor. Quarts, tüm modern Android telefonların bu güvenlik açığından etkilendiğini ileri sürdü.

Google sözcüsü, "Hücre Kimliği kodlarını mesaj iletiminin hızını ve performansını daha da artırmak için ek bir sinyal olarak kullandık. Ancak, hiçbir zaman Hücre Kimliğini ağ senkronizasyon sistemimize dahil etmedik ve böylece veriler depolanmadan atılmış oldu. Kasım ayı sonunda yapacağımız güncelleme ile bu sorun tamamen ortadan kalkacak." dedi.

Tek bir hücresel kuleden gelen konum verileri yalnızca cihazın yaklaşık olarak nerede olduğunu gösterir. Bir mobil cihazın konumunu, 400 metrelik bir yarıçap içinde üçgenleme yapmak için birden fazla kuleye ihtiyaç duyulabilir. IP adresi, GPS, kablosuz erişim noktaları ve hücre kuleleri gibi sensörleri kullanarak cihaz konumunu belirlemek için çeşitli teknolojiler bulunuyor. Google, hizmetlerini kullandığınızda gerçek konumunuzla ilgili bilgileri toplayabilir ve işleyebilir.

Yaşanan durum, son birkaç aydır arama devinin sorgulanabilir koşullar altında kullanıcı verilerini toplarken ikinci yakalanışı.